Россиянам озвучили топ популярных направлений для отдыха в Новый год

Тем, кто планирует во время долгих каникул отправиться в путешествие, следует присмотреться к городам Золотого кольца, Сочи или Карелии. Эти направления входят в топ популярных у россиян на Новогодние праздники, рассказал aif.ru доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Андрей Ковальчук.
— Сергиев Посад, Ярославль, Владимир и другие города Золотого кольца приготовили в новогодние праздники особенно много программ и развлечений. У гостей большой выбор увлекательных экскурсий с посещением исторических мест, тематических мастер-классов и дегустаций. Еще одно прекрасное направление для отдыха на Новый год — Карелия. Здесь интересно посмотреть остров Кижи, водопад Кивач, настоящие реликтовые леса и, конечно, северное сияние, — сказал эксперт.
Тем же, кто желает сменить обстановку, Новый год можно отметить в Сочи. Здесь всегда много вариантов для развлечений — от горнолыжных склонов Красной Поляны до пляжей побережья Черного моря.
Life.ru отметил, что Калининград является популярным и относительно бюджетным внутренним направлением туризма. Атмосферу праздника создают улочки старого города, кафе и музеи, а добраться сюда можно на самолете или поезде.