Тренер раскрыла нетипичную причину отеков на лице

Причиной отеков на лице может стать нарушение осанки, об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила фитнес-тренер Алена Аверьянова.
— Если человек начинает сутулиться, то это приводит к нарушению кровоснабжения и отечности лица. Однако в процессе укрепления мышц спины и кора можно добиться впечатляющих результатов: симметричное тело, хорошая осанка и подтянутый живот, — считает тренер.
Эксперт подчеркнула, что неправильная техника выполнения упражнений может усугубить имеющиеся проблемы со спиной. Поэтому начинать занятия следует со специалистом.
Ранее Life.ru рассказал, что ощущение скованности и боли в спине после рабочего дня за компьютером можно снять с помощью простых упражнений. Сидячая работа в неудобных позах приводит к изменениям осанки, снижению подвижности позвоночника и требует своевременной коррекции через укрепление мышц.