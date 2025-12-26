Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер раскрыла нетипичную причину отеков на лице

Тренер Аверьянова: лицо может отекать из-за неправильной осанки.

Источник: Комсомольская правда

Причиной отеков на лице может стать нарушение осанки, об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила фитнес-тренер Алена Аверьянова.

— Если человек начинает сутулиться, то это приводит к нарушению кровоснабжения и отечности лица. Однако в процессе укрепления мышц спины и кора можно добиться впечатляющих результатов: симметричное тело, хорошая осанка и подтянутый живот, — считает тренер.

Эксперт подчеркнула, что неправильная техника выполнения упражнений может усугубить имеющиеся проблемы со спиной. Поэтому начинать занятия следует со специалистом.

Ранее Life.ru рассказал, что ощущение скованности и боли в спине после рабочего дня за компьютером можно снять с помощью простых упражнений. Сидячая работа в неудобных позах приводит к изменениям осанки, снижению подвижности позвоночника и требует своевременной коррекции через укрепление мышц.