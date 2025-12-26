Ричмонд
Зрители после мюзикла искупали в овациях Долину и подарили ей цветы

Публика искупала в овациях народную артистку России Ларису Долину после исполнения роли Миссис Ловетт в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил корреспондент РИА Новости.

— В конце спектакля артисты традиционно вышли на поклон. Зал ликовал, одаривая артистов, в том числе и Долину, бурными аплодисментами и криками «Браво!». Аплодисменты не смолкали на протяжении пяти минут, — говорится в статье.

Отмечается, что певице также подарили несколько букетов цветов. Она неоднократно сказала со сцены «Спасибо».

Лариса Долина представила поклонникам свою новую композицию с символичным названием «Последнее прощай». Об этом 26 декабря она сообщила в своих соцсетях. В песне затрагивается тема расставания с любимым человеком. Однако на фоне недавнего скандала аудитория интерпретировала соответствующие строки как намек на прощание с квартирой в Хамовниках.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Долина плачет по ночам и «безумно переживает» из-за ситуации вокруг недвижимости. Кроме того, в этот новогодний сезон у нее запланировано большое количество выступлений, которые помогут ей поправить финансовое положение и справиться с кризисной ситуацией.