Зрители после мюзикла искупали в овациях Долину и подарили ей цветы

Лариса Долина представила поклонникам свою новую композицию с символичным названием «Последнее прощай». Об этом 26 декабря она сообщила в своих соцсетях. В песне затрагивается тема расставания с любимым человеком. Однако на фоне недавнего скандала аудитория интерпретировала соответствующие строки как намек на прощание с квартирой в Хамовниках.