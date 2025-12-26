Что есть на Новый год, чтобы избежать проблем с желудком: советы диетолога

«Москва 24» подчеркнула, что новогодние блюда вредны прежде всего из-за того, что часто содержат майонез и другие высококалорийные соусы. Поэтому потребляется слишком много жиров, соли и калорий. Можно заменить традиционные соусы йогуртовыми заправками или сметаной, перемешанной с лимонным соком.