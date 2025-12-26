Что есть на Новый год, чтобы избежать проблем с желудком: советы диетолога

Чтобы желудок не болел после новогоднего застолья, необходимо правильно выбрать блюда для праздника. Например, вместо свинины приготовить индейку, такой совет дала в разговоре с aif.ru врач-диетолог Наталья Денисова.
— Картофель и рис на гарнир желательно заменить на капусту, кабачки, баклажаны и другие овощи. Благодаря объему они дадут чувство сытости, заполнив желудок, что не даст переесть калорийной пищи. Блюда из рыбы, индейки, курицы или кролика предпочтительнее, чем жареная свинина, — сказала доктор.
Эксперт также рекомендовала поесть за 3−5 часов до праздника. Отличным выбором станут легкий суп, нежирное мясное или рыбное блюдо.
«Москва 24» подчеркнула, что новогодние блюда вредны прежде всего из-за того, что часто содержат майонез и другие высококалорийные соусы. Поэтому потребляется слишком много жиров, соли и калорий. Можно заменить традиционные соусы йогуртовыми заправками или сметаной, перемешанной с лимонным соком.