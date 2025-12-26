На правительственном здании в Москве появился символ Нового года

Срочная новость.
На фасаде Дома правительства РФ разместили обновленную световую конструкцию с цифрой «2026», символизирующую приближение Нового года. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в telegram-канале RIA_Kremlinpool.
