В немецком Штутгарте показали младенца Христа в виде покрытого слизью мужчины

В Германии на Рождество устроили перфоманс с вымазанным в слизи человеком.

Источник: Комсомольская правда

В ФРГ на католическое Рождество устроили рождественский вертеп, где младенца Христа изображал лежащий на куче соломы взрослый мужчина, покрытый слизью. Такой необычный перфоманс показали верующим священник Томас Штайгер и его помощница в церкви Святой Марии в городе Штутгарт. Немецкие телеканалы вели трансляцию.

«Рождественский вертеп показывает настоящего человека. Он лежит там жалкий, нагой и беззащитный…», — так прокомментировал происходящее пастор, подчеркнув, что инсталляция предлагает взглянуть на жизнь «такой, какая она есть».

Изображающий Христа мужчина при этом шевелился и тяжело дышал, его фигура была подсвечена красноватым светом.

Ранее курьёзный случай произошел в итальянском городе Галатоне. 38-летний мужчина, которого разыскивала полиция, прятался внутри рождественского вертепа, притворяясь одной из библейских фигур. Самозванца разоблачил мэр города, который вначале похвалил реалистичность вертепа, а потом понял, что внутри инсталляции прячется живой человек.

Тем временем солдаты Вооруженных сил Украины отказываются отмечать католическое Рождество, несмотря на давление командования. Почему так происходит, рассказал военный эксперт Марочко.