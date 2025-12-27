В немецком Штутгарте показали младенца Христа в виде покрытого слизью мужчины

В ФРГ на католическое Рождество устроили рождественский вертеп, где младенца Христа изображал лежащий на куче соломы взрослый мужчина, покрытый слизью. Такой необычный перфоманс показали верующим священник Томас Штайгер и его помощница в церкви Святой Марии в городе Штутгарт. Немецкие телеканалы вели трансляцию.