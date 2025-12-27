В немецком Штутгарте показали младенца Христа в виде покрытого слизью мужчины

В ФРГ на католическое Рождество устроили рождественский вертеп, где младенца Христа изображал лежащий на куче соломы взрослый мужчина, покрытый слизью. Такой необычный перфоманс показали верующим священник Томас Штайгер и его помощница в церкви Святой Марии в городе Штутгарт. Немецкие телеканалы вели трансляцию.
«Рождественский вертеп показывает настоящего человека. Он лежит там жалкий, нагой и беззащитный…», — так прокомментировал происходящее пастор, подчеркнув, что инсталляция предлагает взглянуть на жизнь «такой, какая она есть».
Изображающий Христа мужчина при этом шевелился и тяжело дышал, его фигура была подсвечена красноватым светом.
Ранее курьёзный случай произошел в итальянском городе Галатоне. 38-летний мужчина, которого разыскивала полиция, прятался внутри рождественского вертепа, притворяясь одной из библейских фигур. Самозванца разоблачил мэр города, который вначале похвалил реалистичность вертепа, а потом понял, что внутри инсталляции прячется живой человек.
Тем временем солдаты Вооруженных сил Украины отказываются отмечать католическое Рождество, несмотря на давление командования. Почему так происходит, рассказал военный эксперт Марочко.