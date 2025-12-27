Что можно и нельзя делать на Филимона 27 декабря, когда узнают погоду на февраль

Православная церковь 27 декабря вспоминает святого Филимона. В народе принято отмечать Филимонов день. К слову, именно 27 декабря по погоде было принято узнавать, каким окажется февраль 2026 года.
Что нельзя делать 27 декабря.
Не стоит начинать новые дела. Кроме того, день не подходит для того, чтобы менять работу. Не следует 27 декабря совершать крупные покупки.
Что можно делать 27 декабря.
По традиции, принято заниматься генеральной уборкой и бытовыми делами. А еще в названную дату старались есть молочные продукты. Считалось, что они обладают целебными свойствами.
Согласно приметам, синие пятна, возникшие над лесом, указывают на снег. В том случае, если погода меняется несколько раз на день, то ждали оттепель.
Кстати, Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».
Ранее юрист ЖЭУ Минска сказал, что тамбуры могут быть переданы собственникам квартир.
Тем временем белорусский певец Дмитрий Колдун показал свою квартиру в минском микрорайоне «Лебяжий»: «115 или 120 “квадратов” — по разным расчетам получается по-разному».