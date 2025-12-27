В Ноябрьске 31 декабря перекроют главную улицу города

«В связи с проведением мероприятий городского проекта “Ноябрьск новогодний” с 22:00 часов 31 декабря до 03:00 часов 1 января 2026 года вводится временное прекращение движения транспортных средств. Ограничение затронет участок по автомобильной дороге ул. Ленина, на участке от дома 42 до перекрестка с пр. Мира», — сообщили в ЕДДС Ноябрьска во «ВКонтакте».