В Ноябрьске 31 декабря перекроют главную улицу города

Дорога будет перекрыта в новогоднюю ночь из‑за проведения праздничных мероприятий.
В Ноябрьске (ЯНАО) в новогоднюю ночь будет ограничено движение автотранспорта по центральной улице города. С вечера 31 декабря на улице Ленина вводится временный запрет на проезд. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ноябрьска.
«В связи с проведением мероприятий городского проекта “Ноябрьск новогодний” с 22:00 часов 31 декабря до 03:00 часов 1 января 2026 года вводится временное прекращение движения транспортных средств. Ограничение затронет участок по автомобильной дороге ул. Ленина, на участке от дома 42 до перекрестка с пр. Мира», — сообщили в ЕДДС Ноябрьска во «ВКонтакте».
