Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», — подчеркнул Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.