МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником, отметив, что сотрудники МЧС России всегда на посту и готовы прийти на помощь.
День спасателя ежегодно отмечают в России 27 декабря.
«Это профессиональный праздник тех, кто всегда на посту и готов прийти на помощь людям, оперативно и действенно отреагировать на самую сложную, нештатную ситуацию. И, конечно, сегодня мы чествуем ветеранов МЧС России, других ведомств, которые закладывали славные и благородные традиции спасателей», — подчеркнул Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Президент поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником и с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и успехов им и их семьям.
Российские спасатели в субботу отмечают также 35-летие МЧС. В этот день, 27 декабря 1990 года был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже — в МЧС России.