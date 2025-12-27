Народный календарь. Почему 30 декабря нельзя целовать спящих детей

30 декабря православные чтут память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. В народном календаре эту дату прозвали Даниловым днем. В этот день важно соблюдать некоторые запреты. Например, нельзя целовать детей младше трех лет.
Также 30 декабря запрещено заниматься рукоделием. Но есть и исключение — можно создавать то, что способно принести в дом любовь. Кроме того, в эту дату нельзя опаздывать, иначе можно упустить свое счастье. К тому же запрещено жаловаться на проблемы, так как их может стать еще больше.
Помимо этого в Данилов день нельзя целовать спящих детей, ведь это, согласно народному поверью, может привести к болезням.
Приметы погоды:
Иней лежит — через неделю будет потепление.
Метель на Даниила предвещает хорошее роение пчел.
Именины отмечают: Даниил, Денис, Александр, Петр, Иван, Никита, Сергей, Николай.