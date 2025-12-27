Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему 30 декабря нельзя целовать спящих детей

30 декабря православные чтут память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. В народном календаре эту дату прозвали Даниловым днем. В этот день важно соблюдать некоторые запреты. Например, нельзя целовать детей младше трех лет.

30 декабря православные чтут память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. В народном календаре эту дату прозвали Даниловым днем. В этот день важно соблюдать некоторые запреты. Например, нельзя целовать детей младше трех лет.

Также 30 декабря запрещено заниматься рукоделием. Но есть и исключение — можно создавать то, что способно принести в дом любовь. Кроме того, в эту дату нельзя опаздывать, иначе можно упустить свое счастье. К тому же запрещено жаловаться на проблемы, так как их может стать еще больше.

Помимо этого в Данилов день нельзя целовать спящих детей, ведь это, согласно народному поверью, может привести к болезням.

Приметы погоды:

Иней лежит — через неделю будет потепление.

Метель на Даниила предвещает хорошее роение пчел.

Именины отмечают: Даниил, Денис, Александр, Петр, Иван, Никита, Сергей, Николай.