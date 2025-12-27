Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях специальной военной операции и подчеркнул, что Россия гордится их бесстрашием.
«Прошу передать слова искренней благодарности сотрудникам, решающим сложнейшие задачи в условиях специальной военной операции, на освобожденных и приграничных территориях. Кто под обстрелами восстанавливает объекты жизнеобеспечения, доставляет гуманитарные грузы для гражданского населения, проводит работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя, который был установлен указом президента от 26 декабря 1995 года.