Путин отметил работу сотрудников МЧС в условиях СВО

«Прошу передать слова искренней благодарности сотрудникам, решающим сложнейшие задачи в условиях специальной военной операции, на освобожденных и приграничных территориях. Кто под обстрелами восстанавливает объекты жизнеобеспечения, доставляет гуманитарные грузы для гражданского населения, проводит работы по очистке местности от взрывоопасных предметов. Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя.