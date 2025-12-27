В Греции из-за схода лавины погибли четыре туриста: что случилось

Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах в Греции после схода лавины. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщает издание «Катимерини».
«В горах Вардусья в Фокиде, в центральной Греции, в результате схода лавины погибли четыре туриста», — говорится в публикации.
По данным издания, трое путешественников исчезли поздно вечером в четверг, когда направлялись от деревни Афанасиос Диакос к вершине Коракас, высота которой достигает 2495 метров. Родные забили тревогу, когда не смогли дозвониться до них.
Четвертой жертвой оказалась женщина примерно 35 лет. Предполагается, что она была спутницей одного из мужчин. Информации о ее пропаже до этого не поступало.
Поисково спасательная операция началась ранним утром в пятницу. Спасатели использовали дроны и специально обученных собак. Был шанс, что туристам удалось укрыться, однако позже нашли их тела.
Как уточняет издание со ссылкой на спасательную службу, двое из погибших были опытными альпинистами, но сложный рельеф и крайне плохие погодные условия сделали подъем опасным.
