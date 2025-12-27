В Греции из-за схода лавины погибли четыре туриста: что случилось

Напомним, бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев трагически погиб в горах Кабардино-Балкарии. В свой день рождения, 25 августа, он вместе с двумя другими альпинистами отправился на восхождение на гору Джангитау (Безенги). Однако через два дня их группа оказалась под камнепадом.