Трамп заявил, что экономика России находится в «очень тяжелом положении»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что российская экономика находится в тяжелом положении, не приводя этому никаких доказательств.
— Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, — цитирует его издание Politico.
Курс рубля перестал зависеть от цен на нефть, это может означать диверсификацию экономики РФ. Об этом 26 декабря заявил глава «Норникеля» Владимир Потанин.
Замглавы администрации президента Максим Орешкин до этого сообщил, что, если России будет необходимо добиться ослабления рубля, для этого потребуется агрессивно наращивать импорт. Правительство может пойти на такой шаг, но пока не делает этого.
Российский президент Владимир Путин заявил о рекордном снижении безработицы в стране. Об этом 25 декабря он сообщил на заседании Госсовета, отметив, что показатель опустился до исторически минимального уровня — 2,2 процента. Глава государства также отметил, что безработица среди молодежи традиционно выше среднего уровня по стране.
Ранее Путин сообщил, что рост валового внутреннего продукта России в текущем году составил 1 процент.