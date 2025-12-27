Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

«Разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП», — отметил Путин в поздравлении сотрудникам МЧС с профессиональным праздником.