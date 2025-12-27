Путин заявил, что на счету МЧС России сотни тысяч спасенных жизней

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главные усилия МЧС РФ направлены на обеспечение безопасности российских граждан, на счету сотрудников ведомства сотни тысяч спасенных людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Разумеется, основные усилия МЧС, все его ресурсы и возможности направлены на обеспечение безопасности наших граждан. За эти 35 лет количество спасенных вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки: в завалах разрушенных зданий, на месте тяжелых ДТП», — отметил Путин в поздравлении сотрудникам МЧС с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что сотрудники ведомства действуют в экстремальных обстоятельствах: поднимаются в горы, спускаются в глубины шахт, десантируются с воздуха, эвакуируют людей из труднодоступных районов таежных массивов, населенных пунктов, затопленных паводком. Кроме того, Путин отдельно отметил работу психологов и медицинских работников, которые трудятся в системе МЧС.
«Их особые компетенции порой просто незаменимы», — подчеркнул президент.
Российские спасатели отмечают 27 декабря, в свой профессиональный праздник, 35-летие МЧС РФ. В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который затем был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и позже — в МЧС России.