На 66-м году жизни умер гитарист и клавишник группы The Cure Перри Бэмоунт

Бэмоунт, которого в группе ласково называли Тедди, начал сотрудничать с The Cure в 1984 году, а с 1990 года стал её полноправным участником, исполняя партии на гитаре, клавишных и шестиструнной бас-гитаре. Он выступал с коллективом до 2005 года, после чего покинул его, но вернулся в 2022 году, отыграв ещё 90 концертов, часть из которых, по словам группы, стала лучшими в её истории.