На 66-м году жизни умер гитарист и клавишник группы The Cure Перри Бэмоунт

Гитарист и клавишник легендарной британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт скончался на 66-м году жизни. Как сообщается в официальном заявлении коллектива, музыкант умер после непродолжительной болезни в Рождество, 25 декабря.
Бэмоунт, которого в группе ласково называли Тедди, начал сотрудничать с The Cure в 1984 году, а с 1990 года стал её полноправным участником, исполняя партии на гитаре, клавишных и шестиструнной бас-гитаре. Он выступал с коллективом до 2005 года, после чего покинул его, но вернулся в 2022 году, отыграв ещё 90 концертов, часть из которых, по словам группы, стала лучшими в её истории.
Группа подчеркнула, что Бэмоунт был отзывчивым человеком и сыграл жизненно важную роль в истории The Cure. Его последним выступлением стал концерт The Show of a Lost World в Лондоне 1 ноября 2024 года. The Cure, основанная в 1976 году, выпустила 13 студийных альбомов и была введена в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. В сентябре 2024 года группа представила первую за 16 лет новую песню Alone.
