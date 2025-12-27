Минздрав допустит к работе врачей, срок аккредитации которых истек

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России допустит к медицинской деятельности врачей, срок аккредитации которых истек в 2025 году, следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
«Случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста … наличие сертификата специалиста, срок действия которого истек в период с 1 января по 31 декабря 2025 года», — говорится в документе.
Уточняется, что указанная мера позволит сохранить укомплектованность медицинских и фармацевтических организаций, предоставит дополнительное время медицинским и фармацевтическим работникам для перехода на процедуру аккредитации специалиста.