Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Перри Бэмоунт, гитарист и клавишник британской группы The Cure

Британский музыкант Бэмоунт умер на 66-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер музыкант из Великобритании Перри Бэмоунт. Об этом сообщается в заявлении рок-группы The Cure, в которой Бэмоунт был гитаристом и клавишником.

«Перрии был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure», — сказано в опубликованном группой релизе.

Сообщается, что музыканту было 65 лет.

С группой The Cure Бэмоунт сотрудничал с 1984 года, полноценным участником коллектива он стал в 1990 году. С 2005 по 2022 он прекратил своё участие в группе, но после вернулся в The Cure.

Накануне сообщалось, что в результате несчастного случая умер Кевин Коста, госпел-певец из Бразилии, его ударило током в магазине.

От чего умер Крис Ри, один из самых знаменитых британских певцов 80-х, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что умерла Вера Валентиновна Алентова, народная артистка России. Ей было 83 года. На церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким у Алентовой ухудшилось самочувствие прямо у гроба коллеги.