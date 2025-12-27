Умер Перри Бэмоунт, гитарист и клавишник британской группы The Cure

Умер музыкант из Великобритании Перри Бэмоунт. Об этом сообщается в заявлении рок-группы The Cure, в которой Бэмоунт был гитаристом и клавишником.
«Перрии был отзывчивым человеком, он сыграл жизненно важную роль в истории The Cure», — сказано в опубликованном группой релизе.
Сообщается, что музыканту было 65 лет.
С группой The Cure Бэмоунт сотрудничал с 1984 года, полноценным участником коллектива он стал в 1990 году. С 2005 по 2022 он прекратил своё участие в группе, но после вернулся в The Cure.
