По новым правилам. Кого в 2026 году освободят от выплат по кредитам, а кому снизят сумму задолженности

Какие изменения в списании долгов ожидаются в 2026 году.
В Госдуму внесён законопроект, который даёт право заёмщику через один банк реструктуризировать все свои долги в разных финансовых учреждениях. Таким образом, можно будет объединить всю свою задолженность, в том числе просроченную. Предполагается, что закон начнёт действовать уже в 2026 году.
У должника, допустившего просрочку, появится возможность согласовывать индивидуальный план реструктуризации. Причём сразу со всеми кредиторами: банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами. Можно будет изменить условия обслуживания кредитов, получить отсрочку или же частично списать долг.
Кого могут освободить от выплаты кредитов или дать отсрочку.
Есть несколько ситуаций, когда можно получить освобождение от выплат по кредиту. Причём совершенно законно. Например, если кредит застрахован и наступил страховой случай. В этом случае страховая компания может покрыть долг. Это произойдёт, допустим, если заёмщика сократили на работе или он получил инвалидность. Важно учитывать два обстоятельства. Именно произошедшее с должником событие является страховым случаем. При этом суммы страхового покрытия достаточно для того, чтобы погасить кредит.
— В 2026 году появятся изменения, которые касаются людей, у которых есть кредиты и они призваны на военную службу. Заёмщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2025 года (в связи с изменениями 31.12.2026 года) обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора. Это касается, в том числе, и сроков выплаты кредитов. Они продлеваются, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Кроме того, заёмщики имеют право на кредитные каникулы. Для этого должны быть основания. Например, доход упал более чем на 30 процентов или случилась чрезвычайная ситуация.
— Конечно, есть ещё и вопрос банкротства. Можно добиться полного списания долгов через суд, если доказать свою неплатёжеспособность. Суд назначает финансового управляющего, который проводит анализ имущества должника. Затем долги могут списать полностью или частично. Только вот банкротство имеет серьёзные последствия. В процессе могут продать имущество должника. Не тронут единственное жильё и соцвыплаты. Всегда стоит помнить, что банкротство скажется и на кредитной истории. В дальнейшем получить кредит станет проблематично, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Что грозит заёмщику при просрочке по кредиту.
Ни в коем случае нельзя просто взять и перестать оплачивать кредит. Последствия не заставят себя ждать. За просрочки и невозврат кредита предусмотрена гражданско-правовая ответственность — это неустойки, пени, штрафы (глава 25 ГК РФ). Более того, есть и уголовно-правовая ответственность (статьи 176 и 177 УК РФ).
— Если возникли трудности при оплате кредита, то можно обратиться в банк с просьбой изменить условия. Например, продлить срок платежа, снизить ежемесячный платёж или же получить кредитные каникулы, то есть отсрочку платежа. Одним словом, можно попросить о реструктуризации. Эта процедура помогает избежать просрочек и штрафов. При этом долг никуда не исчезает. Просто упрощаются условия его выплаты, — добавила Елена Кузнецова.