По новым правилам. Кого в 2026 году освободят от выплат по кредитам, а кому снизят сумму задолженности

— В 2026 году появятся изменения, которые касаются людей, у которых есть кредиты и они призваны на военную службу. Заёмщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2025 года (в связи с изменениями 31.12.2026 года) обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора. Это касается, в том числе, и сроков выплаты кредитов. Они продлеваются, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.