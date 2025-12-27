Трамп: Предложения Зеленского по Украине не имеют значения без одобрения Штатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «прохладно» отнесся к версии мирного плана Украины и сказал, что у главы киевского режима Владимира Зеленского «ничего не будет» без его одобрения.
— У него Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть, — цитирует его издание Politico.
При этом глава Белого дома добавил, что ожидает продуктивной встречи с украинским лидером.
— Я думаю, что у него все пройдет хорошо, — заявил Трамп.
Согласно данным журналистов, Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида, 28 декабря.
Владимир Зеленский заявил, что Штаты в рамках предложений по урегулированию конфликта с РФ предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления. Об этом 26 декабря сообщил портал Axios.
Также глава Украины выразил готовность вынести на референдум мирный план по урегулированию конфликта в стране, состоящий из 20 пунктов, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.