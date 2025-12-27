Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России утвердили стратегию развития волонтёрства до 2030 года

Правительство Российской Федерации официально одобрило стратегический документ, определяющий развитие волонтёрского движения в стране. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Источник: Life.ru

В тексте документа указано, что правительство утверждает Концепцию содействия развитию добровольческой деятельности на период до 2030 года. Документ определяет основные векторы государственной поддержки этого социально значимого направления.

В числе ключевых задач концепции — развитие системы мотивации и признания заслуг добровольцев. Особое внимание будет уделено помощи молодым людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Планируется активнее развивать волонтёрские инициативы по месту жительства, стимулируя граждан к совместному решению локальных проблем и укрепляя традиции соседской взаимопомощи.

Ожидается, что реализация концепции приведёт к значительному росту числа как граждан, так и организаций, вовлечённых в добровольческие и общественные проекты. В качестве важных социальных результатов заявлены укрепление традиционных ценностей, развитие милосердия, гуманизма и взаимного уважения в обществе. Предполагается, что принятые меры повысят общую эффективность волонтёрской работы и улучшат взаимодействие между добровольческими объединениями, государственными структурами, бизнесом и средствами массовой информации.

Ранее Life.ru писал, что зоозащитники кормят восемь кошек, которые оказались замурованы в подвале общежития Московского государственного института культуры в Химках. Волонтёры ежедневно снимают решётки, чтобы пустить в подвал других кошек, но охрана снова их заваривает. 22 декабря специалист фонда «Котоспас», пытавшийся демонтировать решётки, был задержан охраной и доставлен в отделение полиции. Через три часа его отпустили без протокола, но конфисковали инструменты.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.