В России утвердили стратегию развития волонтёрства до 2030 года

Ранее Life.ru писал, что зоозащитники кормят восемь кошек, которые оказались замурованы в подвале общежития Московского государственного института культуры в Химках. Волонтёры ежедневно снимают решётки, чтобы пустить в подвал других кошек, но охрана снова их заваривает. 22 декабря специалист фонда «Котоспас», пытавшийся демонтировать решётки, был задержан охраной и доставлен в отделение полиции. Через три часа его отпустили без протокола, но конфисковали инструменты.