В России утвердили стратегию развития волонтёрства до 2030 года

В тексте документа указано, что правительство утверждает Концепцию содействия развитию добровольческой деятельности на период до 2030 года. Документ определяет основные векторы государственной поддержки этого социально значимого направления.
В числе ключевых задач концепции — развитие системы мотивации и признания заслуг добровольцев. Особое внимание будет уделено помощи молодым людям, попавшим в сложные жизненные обстоятельства. Планируется активнее развивать волонтёрские инициативы по месту жительства, стимулируя граждан к совместному решению локальных проблем и укрепляя традиции соседской взаимопомощи.
Ожидается, что реализация концепции приведёт к значительному росту числа как граждан, так и организаций, вовлечённых в добровольческие и общественные проекты. В качестве важных социальных результатов заявлены укрепление традиционных ценностей, развитие милосердия, гуманизма и взаимного уважения в обществе. Предполагается, что принятые меры повысят общую эффективность волонтёрской работы и улучшат взаимодействие между добровольческими объединениями, государственными структурами, бизнесом и средствами массовой информации.
