Актриса Сотникова заявила, что встречалась с НЛО после употребления алкоголя

Вера Сотникова рассказала о наблюдении за летающей тарелкой на Сейшельских островах.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Вера Сотникова утверждает, что наблюдала неопознанный летающий объект во время отдыха на Сейшельских островах. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Сотникова утверждает, что видела ни на что не похожие мигающие объекты в ночном небе.

«Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — поделилась эмоциями актриса.

При этом она призналась, что накануне встречи с НЛО употребляла алкоголь, уточнив, что это было небольшое количество джин-тоника.

Ранее Вера Сотникова заявила, что хочет приютить у себя Ларису Долину, которая продала квартиру под влиянием мошенников. Сотникова пригласила Долину жить у неё, утверждая, что в её «красивом небольшом доме» хватит места для двоих.

Также Сотникова раскрыла подробности своей неудачной пластики.

Ранее сайт KP.RU писал о невероятных поворотах судьбы Веры Сотниковой. Как актриса очаровала миллионера, сбежала из-под венца и вышла замуж за дворника, читайте здесь.