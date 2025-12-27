Актриса Сотникова заявила, что встречалась с НЛО после употребления алкоголя

Актриса Вера Сотникова утверждает, что наблюдала неопознанный летающий объект во время отдыха на Сейшельских островах. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой.
Сотникова утверждает, что видела ни на что не похожие мигающие объекты в ночном небе.
«Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — поделилась эмоциями актриса.
При этом она призналась, что накануне встречи с НЛО употребляла алкоголь, уточнив, что это было небольшое количество джин-тоника.
Ранее Вера Сотникова заявила, что хочет приютить у себя Ларису Долину, которая продала квартиру под влиянием мошенников. Сотникова пригласила Долину жить у неё, утверждая, что в её «красивом небольшом доме» хватит места для двоих.
Также Сотникова раскрыла подробности своей неудачной пластики.
Ранее сайт KP.RU писал о невероятных поворотах судьбы Веры Сотниковой. Как актриса очаровала миллионера, сбежала из-под венца и вышла замуж за дворника, читайте здесь.