Минздрав допустит к практике врачей с истекшим сроком аккредитации

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, разрешающий допускать к медицинской практике врачей, чья аккредитация истекла в течение 2025 года.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, специалисты, имеющие сертификат, срок действия которого закончился с 1 января по 31 декабря 2025 года, смогут продолжать работу без прохождения повторной аккредитации.

Эта мера призвана обеспечить укомплектованность медицинских и фармацевтических организаций кадрами и дать работникам дополнительное время для перехода на новую процедуру аккредитации специалиста.

Ранее сообщалось, что хирурги пересадили женщине ухо на стопу, чтобы спасти его.

