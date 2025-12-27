Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

Ранее в ходе неформальной встречи глав государств СНГ на саммите в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин обратился к коллегам с новогодними поздравлениями. Он выразил тёплые пожелания лидерам и всем гражданам их государств. Российский лидер подчеркнул, что подобные неформальные встречи играют важную роль в укреплении взаимопонимания и доверительных отношений между странами-участницами Содружества. По его словам, такая атмосфера способствует более открытому и предметному диалогу по всему спектру актуальных вопросов.