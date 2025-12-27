Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«За эти 35 лет количество спасённых вами жизней без преувеличения исчисляется сотнями тысяч. Спасатели — первые там, где нужно проявить решительность, смелость, профессиональные навыки», — сообщил российский лидер в поздравлении.
В своем обращении Путин отметил, что этот день посвящён людям, которые постоянно находятся на службе и всегда готовы оказать помощь, оперативно и эффективно действуя в самых сложных ситуациях. Он также добавил, что сегодня чествуют ветеранов МЧС и других служб, стоявших у истоков благородных традиций спасательного дела.
«На примерах самоотверженности и профессионализма воспитываются новые поколения спасателей, которые, уверен, будут достойны этого высокого призвания. С праздником вас, дорогие друзья, и, конечно, с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким, здоровья и успехов», — заключил российский президент.
День спасателя отмечается в России 27 декабря, в годовщину создания в 1990 году Российского корпуса спасателей, который стал основой для современного МЧС.
Ранее в ходе неформальной встречи глав государств СНГ на саммите в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин обратился к коллегам с новогодними поздравлениями. Он выразил тёплые пожелания лидерам и всем гражданам их государств. Российский лидер подчеркнул, что подобные неформальные встречи играют важную роль в укреплении взаимопонимания и доверительных отношений между странами-участницами Содружества. По его словам, такая атмосфера способствует более открытому и предметному диалогу по всему спектру актуальных вопросов.
