Трамп заявил, что экономика России якобы находится в тяжёлом положении

Ранее СМИ писали, что спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер нацелены вернуть Россию в мировую экономику — в первую очередь ради выгоды для американских инвесторов. По их мнению, Россия обладает богатыми ресурсами, это открывает широкие возможности для инвестиций, интерес вызывают не только нефть, газ и минералы, но и масштабные технологические проекты. Заключение мирного соглашения по Украине может стать ключом к новым сделкам и доступу на российский рынок.