Не только «Ирония судьбы» и «Один дома»: 10 душевных фильмов, которые дарят новогоднее настроение

Каждый год миллионы зрителей по традиции смотрят фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Лента давно уже стала новогодним ритуалом — как мандарины, оливье и запах хвои. Также любимы другие советские комедии, а из иностранных особенно популярны «Гринч» и «Один дома». Но у ритуалов есть свойство переходить в привычку. И именно поэтому иногда хочется чего-то другого. Не вместо, а в дополнение.
А между тем есть огромный пласт классических фильмов — советских и зарубежных — которые редко мелькают в рекомендациях, но создают не менее праздничную атмосферу. Тихую, искреннюю, живую. Ту, что пахнет детством, снегом и внезапными чудесами. Мы решили восполнить этот пробел и собрали для вас пять советских и пять зарубежных фильмов, которые стоит посмотреть зимой. Они разные: тёплые и сказочные, тихие и человечные, смешные и трогательные. Зато все — про то самое ощущение, когда за окном падает снег, время будто замедляется и хочется верить в маленькое чудо.
Старые советские фильмы для новогоднего настроения.
1. Снежная сказка (1959).
Рейтинги: Кинопоиск — 7.1, IMDb — 7.0 Страна: СССР Жанр: фэнтези Режиссёры: Алексей Сахаров, Эльдар Шенгелая В главных ролях: Игорь Ершов, Алла Кожокина, Клара Лучко, Зинаида Нарышкина, Вера Алтайская и другие.
Фильм начинается как спокойная зимняя прогулка, а превращается в путеводитель по миру, где снег умеет говорить, ветер рассказывает истории, а чудеса поджидают на каждом шагу. Здесь все образы — будто со старинных открыток: морозные узоры на стёклах, заснеженные тропинки, маленькие домики с дымом из труб. Это кино из тех времён, когда сказка не требовала спецэффектов — она рождалась в интонации актёров, в мягком свете софитов и в ощущении чистоты.
Почему стоит смотреть: Потому что фильм воссоздаёт атмосферу детской веры в чудо — без цинизма, без иронии, без попыток «угодить взрослым». Он напоминает, как это — ждать праздник всей душой, когда кажется, что новогоднее утро может начаться с волшебства.
2. Что-то с телефоном (1979).
Рейтинги: Кинопоиск — 7.5, IMDb — 6.7 Страна: СССР Жанр: короткометражка, фантастика Режиссёр: Константин Осин В главных ролях: Анатолий Грачёв, Ия Арепина, Тамара Логинова, Людмила Марченко, Елена Фетисенко и другие.
Эта короткометражная музыкальная лента о том, как старый советский телефон постоянно играет с героями: соединяет их с кем не надо, прерывается в самый неподходящий момент, а иногда случайно сводит людей, которые долго не могли пересечься. Всё происходит в предновогодней атмосфере, где каждый звонок может изменить вечер, а каждая песня — настроение. Фильм почти невесомый: он не давит смыслами и не пытается казаться «большим кино», но именно этим и подкупает.
Почему стоит смотреть: фильм моментально создаёт ощущение праздника. Настоящего, домашнего, чуть суматошного. Похожего на те вечера, когда вся семья собиралась перед телевизором и включала «Голубой огонёк». Тот самый мягкий свет, тот самый советский уют, тот самый декабрь.
3. Детский мир (1976).
Рейтинги: Кинопоиск — 7.5, IMDb — 6.8 Страна: СССР Жанр: мелодрама, комедия Режиссёр: Валерий Кремнев В главных ролях: Донатас Банионис, Наталья Гундарева, Ярослав Есиновский, Валерий Золотухин, Валентина Талызина и другие.
Короткометражка о магазине игрушек, которые ночью будто оживают. Камера показывает витрины, яркие коробки, пушистые игрушки — всё то, из чего в детстве складывалась магия праздника.
Почему стоит смотреть: фильм замечательно передаёт детское ощущение ожидания чуда. Погружает в то время, когда ёлочные игрушки казались настоящими сокровищами, а праздник — событием вселенского масштаба.
4. Снегурочку вызывали? (1985).
Рейтинги Кинопоиск — 6.3, IMDb — 5.9 Страна: СССР Жанр: драма, комедия Режиссер: Валентин Морозов В главных ролях: Ирина Алфёрова, Владимир Меньшов, Ольга Волкова, Иван Краско, Николай Лавров и другие.
Комедийная лента о праздничной суматохе, в которую случайно вовлекают девушку, приняв её за новогоднюю Снегурочку. Друг за другом происходят забавные эпизоды, в которых реальность и предновогодний хаос переплетаются самым смешным образом.
Почему стоит смотреть: фильм невероятно тёплый. Он напоминает, что Новый год — это не только ёлка и мандарины, но и маленькие совпадения, которые почему-то делают жизнь ярче.
5. Запасное колесо (1979).
Рейтинги Кинопоиск — 6.6, IMDb — 7.3 Страна: СССР Жанр: короткометражка, комедия Режиссёр: Амиран Дарсавелидзе В главных ролях: Лика Кавжарадзе, Гоги Кавтарадзе, Этери Моцикулашвили, Шалва Гедеванишвили, Абессалом Лория и другие.
Дорога, друзья, не самые идеальные обстоятельства в предновогодний вечер — вот из чего складывается этот фильм. Герои то смеются, то спорят, то дружно пытаются выбраться из очередной нелепой ситуации. Всё очень живое, очень человеческое, без искусственного блеска. И, конечно, со снегом, который ложится ровным слоем на всё — на автомобили, на улицы, на сюжет.
Почему стоит смотреть: потому что это кино о случайностях, которые иногда оказываются самыми тёплыми моментами года. Фильм вызывает улыбку, умиротворение и чувство, что всё будет хорошо.
Старые зарубежные фильмы для новогоднего настроения.
1. Квартира (The Apartment, 1960).
Рейтинги: Кинопоиск — 8.0, IMDb — 8.3 Страна: США Жанр: драма, мелодрама, комедия Режиссёр: Билли Уайлдер В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред Макмюррей, Рэй Уолстон, Джек Крушен и другие.
История клерка, который одалживает свою квартиру начальникам для их интрижек, не похожа на классическую «рождественскую» сказку. Зима в этом фильме — живая, серая, снежная, очень правдивая. Герои празднуют офисные вечеринки, сидят у телевизора в одиночестве, мечтают о переменах, но боятся их. В этой реальности праздник не сверкает, он прячется — в маленьких жестах, случайных взглядах, тихом «останься».
Почему стоит смотреть: потому что фильм о человеческом тепле. О том, как в конце года мы остро чувствуем свои слабости и желания. «Квартира» — это самое честное новогоднее настроение: без лишнего лоска, но с огромным сердцем.
2. Рождество Чарли Брауна (A Charlie Brown Christmas, 1965).
Рейтинги: Кинопоиск — 6.9, IMDb — 8.3 Страна: США Жанр: мультфильм, комедия, семейный, короткометражка Режиссёр: Билл Мелендес В главных ролях: Трэйси Стрэтфорд, Питер Роббинс, Кристофер Ши, Кэти Стейнберг, Джеффри Орнштейн и другие.
Чарли Браун пытается понять, почему праздник потерял прежний смысл, и отправляется на поиски настоящего Рождества. Ему помогают друзья, музыка и одинокая маленькая ёлочка, которая способна изменить всё.
Почему стоит смотреть: это удивительно тёплый мультфильм — тихий, гармоничный, искренний. Он возвращает ощущение, что праздник заключается в душе, а не в ярких витринах и ёлочной мишуре.
3. «Рождественская ёлка» (L"arbre de Noël, 1969).
Рейтинги: Кинопоиск — 7.0, IMDb — 6.3 Страна: Франция, Италия Жанр: драма Режиссёр: Теренс Янг В главных ролях: Уильям Холден, Вирна Лизи, Бурвиль, Мадлен Дамьен, Марио Феличиани и другие.
Французское кино, которое невозможно смотреть без эмоций. История строится на любви, надежде и тех чувствах, которые становятся особенно сильными к концу года. Снежные пейзажи, трогательные диалоги, медленная музыка — всё погружает в атмосферу тихих зимних вечеров, когда слова становятся короче, а чувства — глубже.
Почему стоит смотреть: потому что фильм делает праздник настоящим. Не фейерверком, а тёплой ладонью, которую держат в своей руке.
4. Эта замечательная жизнь (It’s a Wonderful Life, 1947).
Рейтинги: Кинопоиск — 8.4, IMDb — 8.6 Страна: США Жанр: фэнтези, драма, мелодрама, семейный Режиссёр: Фрэнк Капра В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс и другие.
Классика, которую иногда пересматривают целыми поколениями. Мужчина, который устал, который сломлен, вдруг получает возможность увидеть мир без себя. Что бы осталось? Кто бы плакал? Кто бы не изменился? Герою предстоит понять, как часто мы сами недооцениваем свой собственный след. Снежный город, светящиеся окна, шаги на мосту, ангел — всё это создаёт атмосферу настоящего рождественского чуда.
Почему стоит смотреть: фильм возвращает веру. В людей. В доброту. В то, что мы — важны.
5. Чудо на 34-й улице (Miracle on 34th Street, 1947).
Рейтинги: Кинопоиск — 7.8, IMDb — 7.9 Страна: США Жанр: фэнтези, драма, комедия, семейный Режиссёр: Джордж Ситон В главных ролях: Морин О’Хара, Джон Пейн, Эдмунд Гвенн, Джин Локхарт, Натали Вуд.
История о мужчине, который утверждает, что он — настоящий Санта. И о девочке, которая в этом сомневается, но пытается поверить. Сюжет разворачивается между магазинами, судами, витринами, праздничными шествиями. Это мир, где взрослые спорят, а дети улыбаются и где чудо всё равно прокладывает себе путь — даже через бюрократию.
Почему стоит смотреть? Потому что фильм напоминает: иногда достаточно просто немного довериться миру. И он ответит.
И в заключение.
Мы привыкли к «Иронии судьбы» и другим популярным лентам, как к традиции. Но Новый год — это ещё и время открытий. В этих старых фильмах нет спецэффектов, цифровой магии и звёздных бюджетов. Зато есть честность. Снег. Сияние улиц. И некоторая наивность, от которой мы давно отвыкли.
Пусть эти десять фильмов подарят вам то самое чувство: тёплое, тихое, зимнее. Настоящее.