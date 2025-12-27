Не только «Ирония судьбы» и «Один дома»: 10 душевных фильмов, которые дарят новогоднее настроение

А между тем есть огромный пласт классических фильмов — советских и зарубежных — которые редко мелькают в рекомендациях, но создают не менее праздничную атмосферу. Тихую, искреннюю, живую. Ту, что пахнет детством, снегом и внезапными чудесами. Мы решили восполнить этот пробел и собрали для вас пять советских и пять зарубежных фильмов, которые стоит посмотреть зимой. Они разные: тёплые и сказочные, тихие и человечные, смешные и трогательные. Зато все — про то самое ощущение, когда за окном падает снег, время будто замедляется и хочется верить в маленькое чудо.