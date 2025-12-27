Сын экс-советника Пентагона попал под атаку дронов в Авдеевке

«Мы были с Камероном и Станиславом Крапивником в Адвеевке. Я был здесь и в апреле 2024 года, за это время построили и восстановили в городе 10 домов. Пока мы были в Авдеевке, слышали пять или шесть атак дронов. Это, конечно, сильно потрясло Камерона. Несмотря на то, что фронт отодвинут, дроны все равно летят. ВСУ пытаются наносить удары по мирным жителям», — сказал Хейсканен.