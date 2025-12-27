Сын экс-советника Пентагона попал под атаку дронов в Авдеевке

Сын экс-советника Пентагона, полковника армии США в запасе Дугласа Макгрегора Камерон побывал в Авдеевке, в момент его визита город подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом aif.ru сообщил финский военкор Кости Хейсканен, находившийся с Макгрегором в городе.
«Мы были с Камероном и Станиславом Крапивником в Адвеевке. Я был здесь и в апреле 2024 года, за это время построили и восстановили в городе 10 домов. Пока мы были в Авдеевке, слышали пять или шесть атак дронов. Это, конечно, сильно потрясло Камерона. Несмотря на то, что фронт отодвинут, дроны все равно летят. ВСУ пытаются наносить удары по мирным жителям», — сказал Хейсканен.
Военкор отметил, что Камерон много общался с местными жителями и его потрясли их истории о жестокости украинских боевиков.
«Бабушка, которая жила в подвале с собаками и кошками, с другими людьми, мне рассказывала, что в огородах находили замученных молодых людей, которые не хотели воевать за ВСУ… От этих историй слезы наворачиваются на глаза. Украинские военные продолжают наносить удары, чтобы отомстить людям здесь. Камерон был потрясен рассказами людей и зверствами, которые творились в отношении русскоязычных», — добавил Хейсканен.
Также он рассказал, что Камерону показали дом, в который был прилет снаряда HIMARS.
Ранее Макгрегор вместе с Хейсканеном и Крапивником посетил Донецк и Мариуполь.