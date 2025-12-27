Ричмонд
Прокурор Пермского края рассказал, как сложится его работа в будущем

Пятилетний срок полномочий прокурора Пермского края истекает 17 февраля 2026 года, вопрос о его дальнейшем пребывании в должности будет решаться на федеральном уровне. Об этом заявил сам Павел Бухтояров.

Свою деятельность в Пермском крае Бухтояров начал в 2021 году.

«Соответственно, к этому времени будет определено, продолжу я службу в Прикамье или нет. Здесь мне больше добавить нечего», — пояснил прокурор края в интервью «Коммерсантъ-Прикамье». Он подчеркнул, что процедура назначения и дальнейшего пребывания региональных прокуроров на посту полностью зависит от решений федеральных органов власти и президента.

Павел Бухтояров занимает пост прокурора Пермского края с февраля 2021 года. До этого он многие годы работал в органах прокуратуры. Ссвою трудовую деятельность в системе надзора начал в 2007 году в Республике Тыва, а с 2012 года и вплоть до перехода в Прикамье возглавлял прокуратуру Кемеровской области.