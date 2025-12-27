СМИ: В Киеве взорвался пассажирский автобус

Пассажирский автобус взорвался в Киеве. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.
Причина произошедшего неизвестна, никто не пострадал.
В полиции подтвердили взрыв автобуса в столице Украины, передает Lenta.ru.
Массовая потасовка с применением огнестрельного оружия произошла в центре Киева в ночь на 22 декабря. Как сообщило издание «Страна.ua», в инциденте участвовали более десяти иностранцев. По данным источника, во время драки один из участников открыл стрельбу. В результате есть пострадавшие, среди них — по меньшей мере один военный.
Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе столицы, классифицировав произошедшее как террористический акт. Инциденты привели к гибели человека, что квалифицируется по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. 11 декабря местные СМИ сообщили о первом взрыве возле станции метро «Харьковская».