СМИ: В Киеве взорвался пассажирский автобус

Массовая потасовка с применением огнестрельного оружия произошла в центре Киева в ночь на 22 декабря. Как сообщило издание «Страна.ua», в инциденте участвовали более десяти иностранцев. По данным источника, во время драки один из участников открыл стрельбу. В результате есть пострадавшие, среди них — по меньшей мере один военный.