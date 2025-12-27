Чтобы 1 января не было «концом света»: Врач рассказала, что усиливает похмелье после застолий

Одним из ключевых факторов остаётся качество употребляемого алкоголя. Напитки с большим количеством примесей, сахаров и красителей чаще вызывают более тяжёлые симптомы на следующий день. Даже качественный алкоголь не является безопасным: чем больше его попадает в организм, тем выше нагрузка на печень и тем сильнее проявляется интоксикация.
Елена Устинова.
Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника».
Ещё один важный момент — индивидуальная переносимость различных видов спиртного. Так, в красном вине, коньяке и некоторых других напитках содержатся вещества, которые у чувствительных людей способны усиливать головную боль, тошноту и общее недомогание. Именно поэтому один и тот же объём алкоголя может вызывать у разных людей совершенно разные ощущения.
Дополнительным фактором, усиливающим похмелье, является обильное застолье. Переедание, типичное для праздничных дней, сопровождается большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи. Это создаёт дополнительную нагрузку на печень и пищеварительную систему в целом, замедляя выведение токсинов и усугубляя симптомы интоксикации. В результате похмелье может протекать тяжелее и дольше обычного.
«В день после застолья важно помочь организму восстановиться. Для этого рекомендуется употреблять как можно больше жидкости, чтобы восполнить потерю воды и ускорить выведение продуктов распада алкоголя. В ряде случаев могут быть полезны препараты с янтарной кислотой, которые поддерживают обменные процессы и способствуют более быстрому улучшению самочувствия», — советует эксперт.
Ранее Life.ru выяснил главные заблуждения при приёме алкоголя. На самом деле не существует «умеренного» или «неумеренного» употребления алкоголя в плане вреда для организма. Любое количество алкоголя, которое человек употребляет, так или иначе вредит организму на микро- и макроуровне. Подробнее — в материале Life.ru.
