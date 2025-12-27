Чтобы 1 января не было «концом света»: Врач рассказала, что усиливает похмелье после застолий

Одним из ключевых факторов остаётся качество употребляемого алкоголя. Напитки с большим количеством примесей, сахаров и красителей чаще вызывают более тяжёлые симптомы на следующий день. Даже качественный алкоголь не является безопасным: чем больше его попадает в организм, тем выше нагрузка на печень и тем сильнее проявляется интоксикация.