Новая битва за миллионы: Долина и Лурье поделили квартиру, но не деньги

Громкий спор между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье об элитной квартире в Хамовниках набирает новые обороты. Казалось, конфликт урегулирован — Верховный суд признал право собственности за Лурье, Мосгорсуд 25 декабря принял решение о принудительном выселении звезды из квартиры. Однако точка в нем, вероятно, будет поставлена не скоро, теперь разбирательства переходят в финансовую плоскость.
Представители Полины Лурье намерены подать новый иск — на этот раз о взыскании с Долиной неосновательного обогащения в виде проживания в уже чужой для певицы квартире.
От выселения до требования платы за аренду.
Напомним, право собственности на спорную квартиру было зарегистрировано за Полиной Лурье еще 24 июня 2024 года, и Верховный суд окончательно закрепил эту сделку. Однако Лариса Долина и ее родственники продолжали проживать в помещении.
Как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, сторона певицы даже предлагала своеобразное «мировое соглашение»: Долина просила остаться в квартире до 12 января и не требовать плату за коммунальные услуги от покупательницы, но при этом сторона Лурье должна была отказаться от судебных издержек. Однако это предложение было воспринято в штыки.
«Мы не только не хотим отказываться от этого права, мы, возможно, будем подавать иск о незаконном обогащении. Я не ответила на мировое соглашение. Какое — даже не просто юридическое, моральное — право было взыскивать коммунальные платежи, если Полина не въехала в квартиру?» — пояснила Свириденко.
Шансы взыскания высоки.
Юрист Александр Хаминский в разговоре с aif.ru назвал высокими шансы Лурье взыскать с Долиной деньги за незаконное обогащение.
«Я оцениваю шансы как достаточно высокие. Единственное, суд может не согласиться с тем, что необходимо применять ставку арендной платы для определения суммы незаконного обогашения. Договор аренды у них отсутствует, поэтому суд может руководствоваться другими принципами. Суд может предложить компенсацию, исходя из фактически понесенных расходов на содержание квартиры», — сказал Хаминский.
Юрист уточнил, что расчеты будут вестись с момента заключения сделки купли-продажи, то есть с 24 июня 2024 года.
«За исключением, возможно, первых трех-четырех недель, когда, согласно переписке Лурье и Долиной, Долина должна была покинуть квартиру, сняться с учёта, передать её покупателю», — пояснил специалист.
Таким образом, речь идет примерно о 18 месяцах неправомерного, с точки зрения нового собственника, пользования жильем.
К Долиной могут предъявить претензии на несколько миллионов.
Какую же конкретно сумму может потребовать Полина Лурье? Александр Хаминский отметил, что сумма будет устанавливаться исходя из действующих реальных цен на аренду в районе Хамовники в аналогичных домах и квартирах.
Агент по недвижимости Константин Муравьев в беседе с aif.ru озвучил приблизительные цифры. По его мнению, месячная аренда квартиры Долиной в Хамовниках обошлась бы примерно в 300 тысяч рублей. Путем несложных вычислений получаем, что за 18 месяцев проживания Ларисе Долиной, в случае удовлетворения иска, придется выплатить почти 5,5 млн рублей.
«Суд может обязать Ларису Долину выплатить Полине Лурье компенсацию, равную арендной плате за 18 месяцев, если к певице будет подан иск о неосновательном обогащении», — резюмировал адвокат.
Пока представители Лурье решают, подавать ли иск к Долиной, певица уже занимается вывозом вещей. Вечером 26 декабря журналисты заметили возле дома исполнительницы ее автомобиль, забитый вещами.
Лурье просила Долину съехать до 30 декабря. Однако певица и ее адвокат никак не отреагировали на просьбу Лурье зайти в квартиру, чтобы проверить состояние жилья.