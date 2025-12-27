Финразведка РФ: 800 тысяч физлиц стали пособниками мошенников в 2025 году

Для сдерживания этой тенденции Росфинмониторинг совместно с другими структурами усиливает меры по противодействию кибермошенничеству. «Заинтересованными органами и организациями будет продолжена реализация мер, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и введение в эксплуатацию ГИС “Антифрод”, а также внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов “Антифрод 2.0”», — рассказали в ведомстве. Эти инициативы нацелены на раннее выявление подозрительных операций и блокировку каналов обогащения преступников.