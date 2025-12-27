Финразведка РФ: 800 тысяч физлиц стали пособниками мошенников в 2025 году

ГИС «Антифрод» в 2026 году поможет бороться с мошенниками.
Электронные средства платежей более 800 тысяч россиян были вовлечены в незаконные финансовые операции в 2025 году. Речь идет о транзакциях с использованием электронных кошельков и других безналичных инструментов. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
«Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч», — говорится в сообщении ведомства. Их слова приводит РИА Новости.
Для сдерживания этой тенденции Росфинмониторинг совместно с другими структурами усиливает меры по противодействию кибермошенничеству. «Заинтересованными органами и организациями будет продолжена реализация мер, предусмотренных Планом мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработка и введение в эксплуатацию ГИС “Антифрод”, а также внесение изменений в законодательство в рамках пакета законопроектов “Антифрод 2.0”», — рассказали в ведомстве. Эти инициативы нацелены на раннее выявление подозрительных операций и блокировку каналов обогащения преступников.
Как уточнили в Росфинмониторинге, государственная информационная система «Антифрод» создается как единая платформа для оперативного обмена данными между госорганами, банками, операторами связи и другими участниками рынка. Система позволяет в режиме реального времени фиксировать попытки мошенничества, проверять операции и при необходимости инициировать дополнительную проверку или приостановку перевода. Сейчас «Антифрод» работает в пилотном режиме, а ее полномасштабный запуск запланирован к 1 марта 2026 года.
Усиление контроля за электронными переводами вписывается в общий курс властей на борьбу с финансовыми махинациями и коррупцией. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщал о расширении инструментов отслеживания незаконных доходов, а Банк России ужесточает меры против сомнительных схем и готовит к 2027 году запуск платформы «Антидроп» для борьбы с дропперами.