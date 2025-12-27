Бизнесмен из США продал бизнес и подарил сотрудникам миллионные премии: зачем он это сделал

В штате Луизиана, США, предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выделил всем её сотрудникам премии на общую сумму 240 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Уокер пояснил, что был готов продать бизнес только тому покупателю, который согласится перечислить 15 процентов выручки работникам. Хотя сотрудники Fibrebond не владели акциями и формально не имели права на выплаты, Уокер хотел сделать им щедрый прощальный подарок и поддержать тех, кто останется в компании после его ухода.
Премии распределили между 540 сотрудниками. В среднем каждый получит около 443 тысяч долларов (35 миллионов рублей), а размер выплаты зависит от стажа. Деньги будут перечисляться постепенно в течение пяти лет.
Сотрудники запомнят Уокера как настоящего «Санта-Клауса». Многие поначалу приняли новость за шутку, но в июле получили первые конверты с выплатами. По словам работников, премии заметно улучшили их жизнь. Кто-то смог закрыть ипотеку и кредиты, кто-то купил автомобиль, оплатил обучение родных или их переезд. Некоторые решили сохранить деньги на будущее.
Компания Fibrebond была основана в 1982 году отцом Грэма — Клодом Уокером. Тогда в ней работали всего 12 человек, занимавшихся строительством ангаров для электро- и телекоммуникационного оборудования. Со временем компания значительно выросла.
Ранее сообщалось о случае, когда россиянин отсудил у бывшей жены часть годовой премии, полученной уже после развода. Супруги поделили доли в квартире, земельный участок, а также счета и долги.