Аккаунт Ники Минаж в Instagram* удалили после критики ЛГБТ**

Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в Instagram* деактивирован после её критики губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки среди детей.

«Профиль недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален», — указано на странице.

Ранее Минаж раскритиковала Ньюсома за продвижение трансгендерной** повестки среди несовершеннолетних и предрекла конец его карьеры. Американский политик в ответ заявил, что намерен продолжать поддержку прав трансгендерных** детей и отметил, что ни один губернатор США не подписал больше законов в их поддержку, чем он.

Ранее в Москве суд вынес заочный приговор ЛГБТ**-блогерше и секс-просветительнице Александре Казанцевой***. Её приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Казанцевой*** запретили администрировать сайты на пять лет. Дело рассматривалось по статьям УК РФ, связанным с распространением фейков о ВС России, вербовкой и участием в запрещённой экстремистской организации, а также уклонением от обязанностей иноагента.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

** Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

*** Признана иностранным агентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.