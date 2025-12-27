Аккаунт Ники Минаж в Instagram* удалили после критики ЛГБТ**

Ранее в Москве суд вынес заочный приговор ЛГБТ**-блогерше и секс-просветительнице Александре Казанцевой***. Её приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Казанцевой*** запретили администрировать сайты на пять лет. Дело рассматривалось по статьям УК РФ, связанным с распространением фейков о ВС России, вербовкой и участием в запрещённой экстремистской организации, а также уклонением от обязанностей иноагента.