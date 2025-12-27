Медсестра, заразившая более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, обжаловала приговор

Медсестра частного санатория в Нальчике, осуждённая на четыре года колонии за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, подала апелляционную жалобу на приговор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии, жалоба направлена на решение Нальчикского городского суда, вынесенное 15 декабря.