Медсестра, заразившая более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, обжаловала приговор

Медсестра частного санатория в Нальчике, осуждённая на четыре года колонии за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, подала апелляционную жалобу на приговор. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии, жалоба направлена на решение Нальчикского городского суда, вынесенное 15 декабря.
По данным следствия, с сентября 2022 по ноябрь 2023 года в санатории систематически нарушались санитарно-эпидемиологические правила: использовались нестерильные инструменты, не соблюдались требования к дезинфекции, а одноразовые изделия применялись многократно.
В результате 71 пациент заразился гепатитом С, а пятеро — ВИЧ-инфекцией. Генеральный директор санатория, врач и медсестра были обвинены по статье о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание, а медсестра дополнительно — по статье о заражении ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей.
Суд приговорил медсестру к четырём годам лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года и обязал её выплатить трём потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 9 миллионов рублей. Уголовное преследование в отношении гендиректора и врача прекращено в связи с истечением срока давности. Лицензия санатория «Медис» аннулирована.
