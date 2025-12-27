Зрители встретили Ларису Долину овациями после мюзикла в Театре на Таганке

«Спасибо», — неоднократно говорила Долина со сцены, принимая аплодисменты и цветы.
Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» прошёл в пятницу, артисты вышли на поклон, а публика приветствовала их криками «Браво!» и аплодисментами, которые не смолкали около пяти минут. Ларису Долину особенно выделяли, вручив несколько букетов. Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году, постановку режиссировал Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии «Золотая маска» — за лучший спектакль в жанре оперетта-мюзикл, за работу режиссёра и за лучшую мужскую роль.
Ранее Лариса Долина пообещала Полине Лурье освободить квартиру в московском районе Хамовники до 5 января 2026 года. Народная артистка России передала эту информацию через своего адвоката Марию Пухову. Эксперт по недвижимости Владимир Шмелёв дал комментарий для Life.ru о последствиях отказа Ларисы Долиной освободить проданную квартиру в Москве.
