Зрители встретили Ларису Долину овациями после мюзикла в Театре на Таганке

Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» прошёл в пятницу, артисты вышли на поклон, а публика приветствовала их криками «Браво!» и аплодисментами, которые не смолкали около пяти минут. Ларису Долину особенно выделяли, вручив несколько букетов. Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году, постановку режиссировал Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии «Золотая маска» — за лучший спектакль в жанре оперетта-мюзикл, за работу режиссёра и за лучшую мужскую роль.