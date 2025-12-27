BadComedian рассказал, что смотреть в новогоднюю ночь, если надоел «огонёк»

«Выбирая фильмы для новогодней ночи, советую обратиться к классике, если вам не хочется смотреть огонёк. Каждый год одно и то же. Каждый человек выбирает своё», — поделился эксперт.
Блогер отметил, что сам предпочитает 30−31 декабря традиционно пересматривает картину Романа Шамирова «А вот что со мной вот происходит». Баженов считает эту ленту удачной и осмысленной альтернативой «Иронии судьбы», отмечая её настроение новогодней грусти и тёплый тон.
Кинокритик также рассказал, что иногда возвращается к старым телевизионным проектам, которые смотрел раньше. В качестве примера он привёл новогодние выпуски шоу «Осторожно, Модерн!». По его мнению, подобные проекты обладали художественной основой и самостоятельными сюжетами, чего он не видит в современных телепостановках.
Собеседник Life.ru подчеркнул, что не считает уместным советовать заезженные голливудские фильмы. Он добавил, что нынешние новогодние шоу часто строятся на краткоживущих интернет-мемах и внешнем лоске, при этом не несут сценарной и художественной ценности. Такие проекты, по его словам, он смотреть не собирается.
В завершение эксперт отметил, что просмотр фильмов или старых передач не решает проблему отсутствия праздничного настроения. Однако он считает, что возвращение к знакомым с детства шоу или к фильмам Шамирова — более удачный выбор, чем современные телепроекты.
«Наверное, всё-таки остановлюсь на Шамирове из российских фильмов. И, наверное, шоу, которые мы смотрели в детстве, или то, что в детстве нравилось, пересмотреть гораздо лучше, нежели смотреть новое, но ужасное, вроде новых телепроектов, или, не дай Бог, совсем уж “огонёк”, который вообще сейчас ничего из себя не представляет ни в техническом плане, ни, естественно, в сценарном, юмористическом», — заключил блогер.
Ранее американский физик Луис Баталья попытался взглянуть на рождественскую классику «Один дома» с научной точки зрения. Он рассчитал вероятность того, что родители могли случайно забыть одного из детей при сборе в аэропорт. По его подсчётам, при заданных условиях шанс такой ошибки составил всего 0,13%.
