Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова могут отпустить из СИЗО

Чемезов находится в СИЗО с 30 сентября.
Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова 29 декабря освободят из СИЗО и переведут под домашний арест. Такое решение связано с ухудшением состояния здоровья экс-чиновника. Об этом заявляет портал Е1 со ссылкой на свои источники.
На этой неделе врачи трижды осматривали Чемезова в изоляторе. Итогом стали заключения о необходимости лечения мужчины вне условий СИЗО. Следствие и защита были уведомлены о результатах медосмотров, после чего будет принято решение изменить меру пресечения.
Юрист Олега Чемезова Николай Бердников отказался комментировать информацию о предстоящем переводе под домашний арест. Что-либо подтвердить или опровергнуть он сможет только после «какого-нибудь важного события в понедельник».
Вечером 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. Спустя несколько дней его задержали, а в конце сентября отправили в СИЗО.