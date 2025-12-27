Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова могут отпустить из СИЗО

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова 29 декабря освободят из СИЗО и переведут под домашний арест. Такое решение связано с ухудшением состояния здоровья экс-чиновника. Об этом заявляет портал Е1 со ссылкой на свои источники.