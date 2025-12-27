Ричмонд
Экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова могут отпустить из СИЗО

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова 29 декабря освободят из СИЗО и переведут под домашний арест. Такое решение связано с ухудшением состояния здоровья экс-чиновника. Об этом заявляет портал Е1 со ссылкой на свои источники.

Чемезов находится в СИЗО с 30 сентября.

На этой неделе врачи трижды осматривали Чемезова в изоляторе. Итогом стали заключения о необходимости лечения мужчины вне условий СИЗО. Следствие и защита были уведомлены о результатах медосмотров, после чего будет принято решение изменить меру пресечения.

Юрист Олега Чемезова Николай Бердников отказался комментировать информацию о предстоящем переводе под домашний арест. Что-либо подтвердить или опровергнуть он сможет только после «какого-нибудь важного события в понедельник».

Вечером 25 сентября губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. Спустя несколько дней его задержали, а в конце сентября отправили в СИЗО.