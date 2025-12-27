Медсестра в КБР обжаловала приговор за заражение людей ВИЧ и гепатитом

«Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор Нальчикского городского суда», — приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что женщину приговорили к четырём годам колонии за халатность, повлёкшую массовое заражение. Приговор не успел вступить в законную силу. В санатории целый год игнорировали базовые санитарные правила: инструменты не стерилизовали, а одноразовые материалы использовали многократно. Уголовные дела в отношении руководства учреждения закрыли из-за истечения сроков давности.
Ранее длинного паразита, мигрировавшего по телу, извлекли из тела 15-летней жительницы Мариуполя. Девочка оказалась им заражена после укуса комара. По словам заведующего хирургического отделения № 3 БИЛ Михаила Сорокина, укус насекомого привёл к заражению, и спустя три месяца из личинки в теле девочки вырос червь длиной около 15 сантиметров. Паразит, способный мигрировать по организму, локализовался в области глаза, после чего школьнице был поставлен диагноз дирофиляриоз.
