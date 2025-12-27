Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медсестра в КБР обжаловала приговор за заражение людей ВИЧ и гепатитом

Медсестра частного санатория в Нальчике обжаловала приговор по делу о заражении более 70 человек гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

Источник: Life.ru

«Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор Нальчикского городского суда», — приводит слова источника РИА «Новости».

Ранее Life.ru сообщал, что женщину приговорили к четырём годам колонии за халатность, повлёкшую массовое заражение. Приговор не успел вступить в законную силу. В санатории целый год игнорировали базовые санитарные правила: инструменты не стерилизовали, а одноразовые материалы использовали многократно. Уголовные дела в отношении руководства учреждения закрыли из-за истечения сроков давности.

Ранее длинного паразита, мигрировавшего по телу, извлекли из тела 15-летней жительницы Мариуполя. Девочка оказалась им заражена после укуса комара. По словам заведующего хирургического отделения № 3 БИЛ Михаила Сорокина, укус насекомого привёл к заражению, и спустя три месяца из личинки в теле девочки вырос червь длиной около 15 сантиметров. Паразит, способный мигрировать по организму, локализовался в области глаза, после чего школьнице был поставлен диагноз дирофиляриоз.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.