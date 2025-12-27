Врач предупредила о страшных последствиях чрезмерного употребления майонеза

Майонез давно стал одним из самых популярных соусов, особенно в праздничный период. Однако привычку регулярно добавлять майонез в блюда нельзя назвать полезной. И дело здесь не столько в самом продукте, сколько в его составе и в том, как часто и в каком количестве он употребляется. Об этом рассказала Life.ru врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.