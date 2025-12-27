Врач предупредила о страшных последствиях чрезмерного употребления майонеза

Классический майонез — это концентрированный источник жиров и калорий. Регулярное употребление этого соуса приводит к скрытому перееданию: человек может не ощущать, что получил избыток калорий, так как соус привычно добавляется во многие блюда — салаты, гарниры, мясо, бутерброды.
Екатерина Кашух.
Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест».
Эксперт предупреждает, что чрезмерное употребление майонеза негативно влияет на обмен веществ. Избыток жиров в рационе способствует набору веса, увеличению процента висцерального жира и повышению уровня холестерина в крови. При этом существенно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
Отдельная проблема — формирование пищевой привычки. Майонез усиливает вкус блюд, делая их более привлекательными, из-за чего обычная еда со временем начинает казаться пресной. Это похоже на механизм развития других вредных привычек: для получения удовольствия требуется всё больше «усилителя», а рацион становится однообразным и менее сбалансированным.
«Кроме того, избыток жирной пищи может негативно сказываться на работе желудочно-кишечного тракта, провоцируя чувство тяжести, изжогу, боли в животе. У людей с хроническими заболеваниями печени, желчного пузыря и поджелудочной железы подобные симптомы выражены наиболее сильно», — говорит гастроэнтеролог.
Полностью исключать майонез из рациона необязательно. Опасность представляет именно регулярное и неконтролируемое употребление. Разумная альтернатива — ограничение порции, выбор более лёгких соусов или использование майонеза как редкого дополнения, а не обязательного элемента каждого приёма пищи. Такой подход поможет сохранить вкусовое разнообразие без вреда для здоровья.
