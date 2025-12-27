Суд приговорил мужчину в Германии к 8 годам тюрьмы за насилие над спящей женой

В сентябре неподалеку от конюшни в Германии мужчина попытался изнасиловать женщину, которая каталась на лошади в лесу. Об этом сообщило издание Bild. Инцидент случился два года назад, но подробности стали известны недавно. 18-летний уроженец Румынии, приехавший в ФРГ работать строителем, на пятый день пребывания отправился в лес, где разделся, чтобы удовлетворить себя. Вечером туда заехала на прогулку верхом молодая наездница.