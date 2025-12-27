Суд приговорил мужчину в Германии к 8 годам тюрьмы за насилие над спящей женой

В ФРГ мужчину осудили за надругательство над супругой, которая находилась без сознания. Об этом сообщил канал CNN.
В немецком Аахене 61-летнего школьного уборщика приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы за то, что в течение 15 лет он тайно колол жене снотворное и насиловал ее, пока она находилась без сознания.
За это время мужчина снял около 34 видео с запрещенным к распространению содержанием, которые размещал в групповых чатах и на интернет-платформах. В нескольких случаях он нанес женщине опасные телесные повреждения.
Суд признал его виновным в надругательстве над супругой, съемке этого на видео и последующем распространении записей в Сети без ведома жертвы, говорится в статье.
В сентябре неподалеку от конюшни в Германии мужчина попытался изнасиловать женщину, которая каталась на лошади в лесу. Об этом сообщило издание Bild. Инцидент случился два года назад, но подробности стали известны недавно. 18-летний уроженец Румынии, приехавший в ФРГ работать строителем, на пятый день пребывания отправился в лес, где разделся, чтобы удовлетворить себя. Вечером туда заехала на прогулку верхом молодая наездница.