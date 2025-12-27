Ричмонд
NYP: Трамп видит шанс на урегулирование на Украине во время визита Зеленского

— Что ж, я думаю, у нас есть хороший шанс на это, — заявил он в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренности в ходе визита главы Украины в Мар-а-Лаго.

Сам Трамп и Белый дом пока не подтвердили точной даты и места возможной встречи, хотя американский лидер и сообщал, что она вскоре планируется, отмечается в статье.

Дональд Трамп «прохладно» отнесся к версии мирного плана Украины и сказал, что у Владимира Зеленского «ничего не будет» без его одобрения, передает издание Politico. При этом он добавил, что ожидает продуктивной встречи с украинским лидером.

Согласно данным журналистов, Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида, 28 декабря.

Зеленский заявил, что Штаты в рамках предложений по урегулированию конфликта с РФ предложили заключить договоренность сроком на 15 лет с возможностью продления. Об этом 26 декабря сообщил портал Axios.

