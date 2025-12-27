Ричмонд
В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году

РИА Новости: размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей.

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Размер материнского капитала в 2026 году составит около 737 тысяч рублей на первого ребенка и около 974 тысяч — на второго, если средства за первого не получали, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей», — сказал Говырин.

По его словам, средства маткапитала можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образования, социальную адаптацию детей с инвалидностью, а также на накопительную часть пенсии родителя после достижения ребенком трех лет.

