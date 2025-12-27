Ричмонд
Госдолг США по неофициальным данным превысил $38,5 триллионов долларов

За второй президентский срок Трампа госдолг вырос на 2,31 триллиона долларов.

Источник: Комсомольская правда

Размер государственного долга США достиг рекордных 38,5 триллиона долларов и продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют неофициальные расчетные данные.

По последней открытой информации, опубликованной Министерством финансов США на 23 декабря, суммарный объем госдолга страны превысил 38,375 триллиона долларов. В то же время, согласно данным популярного онлайн счетчика долга США, за период рождественских праздников показатель продолжил расти и превысил отметку 38,528 триллиона долларов.

Известно, что с начала второго президентского срока Дональда Трампа госдолг увеличился более чем на 2,310 триллиона долларов, несмотря на попытки его администрации сократить бюджетные расходы и увеличить доходы, в том числе за счет торговых пошлин.

По оценке Бюджетного управления Конгресса США, федеральный долг растет со скоростью свыше 75 тысяч долларов в секунду.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выходящую из-под контроля ситуацию с госдолгом США. Он также рассказал, что в этих условиях делать другим странам.

