Экспонаты из зоны СВО передали в музей истории Иркутска

IrkutskMedia, 27 декабря. Собранные в зоне специальной военной операции 55 экспонатов передали в музей истории Иркутска имени А. М. Сибирякова. Среди предметов — бронежилеты, беспилотный летательный аппарат, кокарда, ящик для ленты гранатомета, кепка и другое. Все экспонаты принадлежали военнослужащим из Украины, а также их союзникам из европейских стран, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Такие свидетельства позволяют рассказывать и показывать иркутянам и гостям города реальную ситуацию, которая происходит в зоне проведения специальной военной операции», — сказал директор музея Сергей Дубровин.
Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков напомнил, что это уже четвертая передача военных трофеев. Началось все в 2023 году, когда состоялась первая гуманитарная миссия иркутян на Донбасс во главе с мэром Русланом Болотовым. Тогда же военнослужащие из Иркутска передали первые предметы. На сегодня уже более 130 экспонатов.
«Это история, которую мы обязаны сохранить и передать потомкам. Коллекция пополняется при содействии регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей во главе с Яковом Миндрулевым. И отдельные слова благодарности нашим бойцам, которые активно включились в эту работу», — подчеркнул Андрей Южаков.