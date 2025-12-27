Экспонаты из зоны СВО передали в музей истории Иркутска

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков напомнил, что это уже четвертая передача военных трофеев. Началось все в 2023 году, когда состоялась первая гуманитарная миссия иркутян на Донбасс во главе с мэром Русланом Болотовым. Тогда же военнослужащие из Иркутска передали первые предметы. На сегодня уже более 130 экспонатов.