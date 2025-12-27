Дизайнер: Зеленский по просьбе одного человека сменил одежду в военном стиле

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на деловой костюм по просьбе супруги Елены, а не из-за конфликта с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский дизайнер Виктор Анисимов.
С началом спецоперации России на Украине глава страны отказался от классического костюма и стал использовать одежду в стиле милитари.
— Но когда интенсивная фаза конфликта закончилась, Зеленский вновь начал часто путешествовать по миру, чтобы участвовать в различных встречах. Тогда контраст между ним и первой леди и остальной делегацией стал сильно выделяться, — цитирует дизайнера издание iRozhlas.
По его словам, идея изменить стиль президента Украины появилась в начале текущего года, инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, было сказано, что одежда главы страны должна быть удобной, отражать ситуацию на Украине, но выглядеть более официально.
Дизайнер сообщил, что на момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского обвинили в неуважении из-за отсутствия костюма, уже шла работа над моделями, которые были готовы в марте. Он заявил, что смена стиля не стала ответом на ссору в Белом доме, а была давно запланирована.
— Новый костюм Зеленского пережил три фазы, постепенно становясь более гражданским. Первый костюм был в стиле милитари, но уже имел формальные элементы, постепенно менялась форма воротника и лацканов, — отметил Анисимов в беседе с порталом.
В августе на встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был одет в черный костюм, соответствующий дресс-коду: черная рубашка, пиджак, брюки и ботинки. Стилист Владимир Дубинин подчеркнул, что, вероятно, глава киевского режима сам выбирает гардероб для подобных мероприятий, обходясь без помощи профессионалов.