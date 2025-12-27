Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизайнер: Зеленский по просьбе одного человека сменил одежду в военном стиле

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на деловой костюм по просьбе супруги Елены, а не из-за конфликта с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский дизайнер Виктор Анисимов.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил одежду в военном стиле на деловой костюм по просьбе супруги Елены, а не из-за конфликта с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский дизайнер Виктор Анисимов.

С началом спецоперации России на Украине глава страны отказался от классического костюма и стал использовать одежду в стиле милитари.

— Но когда интенсивная фаза конфликта закончилась, Зеленский вновь начал часто путешествовать по миру, чтобы участвовать в различных встречах. Тогда контраст между ним и первой леди и остальной делегацией стал сильно выделяться, — цитирует дизайнера издание iRozhlas.

По его словам, идея изменить стиль президента Украины появилась в начале текущего года, инициатором стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, было сказано, что одежда главы страны должна быть удобной, отражать ситуацию на Украине, но выглядеть более официально.

Дизайнер сообщил, что на момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского обвинили в неуважении из-за отсутствия костюма, уже шла работа над моделями, которые были готовы в марте. Он заявил, что смена стиля не стала ответом на ссору в Белом доме, а была давно запланирована.

— Новый костюм Зеленского пережил три фазы, постепенно становясь более гражданским. Первый костюм был в стиле милитари, но уже имел формальные элементы, постепенно менялась форма воротника и лацканов, — отметил Анисимов в беседе с порталом.

В августе на встрече с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский был одет в черный костюм, соответствующий дресс-коду: черная рубашка, пиджак, брюки и ботинки. Стилист Владимир Дубинин подчеркнул, что, вероятно, глава киевского режима сам выбирает гардероб для подобных мероприятий, обходясь без помощи профессионалов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше