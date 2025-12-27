Врач рассказала, как не заболеть во время праздничных гуляний

«Для распространения вируса имеет значение еще и дистанция. Не зря рекомендовали соблюдать дистанцию, когда был ковид. Как правило, это метр — полтора метра. Если людей будет в этом квадратном метре очень много, то риск заражения повышается даже на улице. А если вы гуляете на расстоянии друг от друга, то риск снижается, конечно. Если, например, встречать Новый год на центральной площади, вероятность заразиться все-таки повышается. То есть либо на такие мероприятия вообще не ходить, либо ходить в медицинских масках», — добавила собеседница.