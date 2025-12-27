Стал известен размер материнского капитала в 2026 году

Ранее стало известно, что в Новгородской области с января 2026 года семьи при рождении первого ребёнка будут получать свыше одного миллиона рублей. С начала 2026 года региональная выплата на первенца вырастет до 350 тысяч рублей, к этому прибавляется федеральный материнский капитал. Власти уточнили, что при назначении выплаты на первенца доход семьи учитывать не будут, тогда как при предоставлении капитала на третьего и последующих детей доход станет одним из условий.