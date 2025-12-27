Ричмонд
Стал известен размер материнского капитала в 2026 году

С первого февраля 2026 года размер материнского капитала составит 737 204 рубля на первого ребёнка и 974 189 рублей на второго в случае, если выплаты за первенца не оформлялись. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Источник: Life.ru

Парламентарий уточнил, что средства можно направить на покупку или строительство жилья, оплату образовательных программ, помощь детям с инвалидностью, а также на формирование накопительной пенсии родителя после того, как ребёнку исполнится три года.

Ранее стало известно, что в Новгородской области с января 2026 года семьи при рождении первого ребёнка будут получать свыше одного миллиона рублей. С начала 2026 года региональная выплата на первенца вырастет до 350 тысяч рублей, к этому прибавляется федеральный материнский капитал. Власти уточнили, что при назначении выплаты на первенца доход семьи учитывать не будут, тогда как при предоставлении капитала на третьего и последующих детей доход станет одним из условий.

