Госдума определила размер материнского капитала на 2026 год

Депутат Говырин: размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Размер материнского капитала в 2026 году составит примерно 737 тысяч рублей на первого ребёнка и около 974 тысяч рублей — на второго, если выплаты за первенца ранее не оформлялись. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин из партии «Единая Россия».

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей», — отметил он.

По словам Говырина, использовать маткапитал можно для покупки или строительства жилья, оплаты обучения, помощи в социальной адаптации детей с инвалидностью, а также для формирования накопительной пенсии одного из родителей после того, как ребёнку исполнится три года.

Напомним, что с 2026 года вводится новая поддержка — ежегодная семейная выплата. Она будет предназначена для семей с двумя и более детьми и доходом не выше 1,5 прожиточного минимума на человека. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду и Социальному фонду заранее подготовить все необходимые процессы и цифровые сервисы, чтобы выплаты проходили без ошибок и были понятны каждому получателю.

