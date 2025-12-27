В России отменят автопродление водительских прав

«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — сказал Федяев.
Парламентарий подчеркнул, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
«Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты. Этого времени достаточно, чтобы планово их заменить. При этом замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а “привязывается” к окончанию срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности, что позволяет равномерно распределить нагрузку на соответствующее ведомство», — отметил он.
Федяев уточнил, что важно запомнить одну вещь — если срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, то на такой документ автоматическое продление уже не распространяется.
«Еще один важный нюанс: автоматическое продление прав действует только на территории России. Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — заключил он.