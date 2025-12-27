Депутат Журова: Украина договорится и будет соревноваться сама с собой

Парламентарий заявила, что, по её мнению, заявление Шевченко следует распространить как можно шире, чтобы другие страны увидели его позицию. Она отметила, что подобные политические манипуляции уже всем надоели. Журова подчеркнула, что если Шевченко будет настаивать на отстранении Китая, Бразилии, Индии и большинства африканских стран, то Украина фактически останется единственной, кто будет соревноваться.
«Но я считаю, что надо распространить все его высказывания, чтобы страны увидели, как он к ним относится. Как будто Украина действительно хочет остаться одной и сама с собой соревноваться. Они договорятся. Сейчас всё больше стран, которые, наоборот, хотят с Россией дружить», — сказала парламентарий.
По её словам, подобные заявления общественных деятелей Украины могут изолировать страну в спортивной сфере. Она отметила, что украинские спортсмены уже получили возможность участвовать в международных соревнованиях, в том числе под нейтральным флагом, а приглашения на Игры получили российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Ранее призыв Шевченко отстранить от Олимпийских игр 2026 года страны, дружеские России, был назван абсурдным двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым. Он подчеркнул, что решения о допуске участников принимает Международный олимпийский комитет, а подобные политические заявления являются популистскими и не отражают реальные механизмы участия стран в соревнованиях. На Украине в ответ на политические заявления были приняты меры против известных спортсменов, включая лишение стипендии олимпийского чемпиона Сергея Бубки.
